Россия подняла истерику из-за спущенных триколоров с дипломатических зданий в США

Россия выразила США протест в связи с тем, что российские флаги якобы были похищены с закрытого консульства в Сан-Франциско, однако Вашингтон отрицает факт похищения, передает Reuters.

"Последнее позорное событие. В Сан-Франциско (российские) флаги были похищены со здания Консульства России в Сан-Франциско", - заявило российское посольство в Соединенных Штатах в своем русскоязычном профиле Twitter.

"Мы требуем, чтобы американская власть вернула нашу государственную символику", – написали дипломаты вместе с изображениями опустошенного флагштока на вершине здания консульства.

Государственный департамент США заявил о другой версии произошедшего.

"Флаги в бывших российских консульских объектах в Сан-Франциско были уважительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий", - заявил в электронном письме чиновник Государственного департамента США.

Российское посольство в Вашингтоне не было доступно для комментариев после ответа Госдепа.

Как сообщал УНИАН, ранее власти США предъявили требование к Российской Федерации закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Таким образом администрация президента Дональда Трампа осуществила меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России.