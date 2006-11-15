Смерть за смерть: второй обстрел Израиля за день

Израильский город Сдерот в среду вечером повторно был обстрелян ракетами: несколько человек ранены, один из них находится в тяжелом состоянии, передает агентство Рейтер.

В среду утром Сдерот подвергся обстрелу ракетами типа "Кассам" и "Кудс", выпущенными со стороны сектора Газа, в результате чего была убита израильтянка, а также тяжело ранен телохранитель министра обороны Израиля Амира Переца.

Ответственность за запуск ракет взяли на себя боевики "Бригад Изеддин аль-Кассам" - военного крыла движения ХАМАС и "Бригад аль-Кудс" - боевого подразделения группировки "Исламский джихад".

Палестинцы утверждают, что ракетный удар стал местью Израилю за убийство 19 человек при артиллерийском обстреле города Бейт Ханун. По словам представителя движения ХАМАС Фаузи Бархума (Fawzi Barhoum), "оккупанты не прекратили нападения ни до, ни после Бейт Хануна, так что и палестинцы оставляют за собой право на сопротивление".

Официальный Иерусалим уже заявил, что "террористические организации дорого заплатят за это нападение". "Правительство должно отдать армии приказ полностью остановить запуск ракет", - настаивает глава министерства общественной безопасности Израиля Ави Дихтер.

Приграничные с сектором Газа израильские города подвергаются почти ежедневным ракетным обстрелам с палестинской стороны с сентября 2000 года. Как напоминает AFP, за это время "Кассамы" стали причиной гибели девяти израильтян, шестеро из которых были жителями Сдерота.