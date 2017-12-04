Наемники из РФ после Донбасса и Сирии помогают еще одному "другу" Путина

Бойцы российских частных военных компаний, ранее воевавшие на востоке Украины и в Сирии, теперь принимают участие и в вооруженном конфликте в Судане на стороне правительства Омара Башира, где уже воюют добровольцы из России. Об этом рассказали Русской службе Би-би-си ветераны кампаний и руководитель ЧВК.

"Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии, - подтвердил Би-би-си руководитель частной военной компании "РСБ-Групп" Олег Криницын. - У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем, - сказал он. - Там вялотекущий пограничный конфликт". Сотрудники "РСБ-Групп", по его словам, в Судан не поехали и "находятся на местах своей дислокации".

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Воевавший на стороне пророссийских сепаратистов бывший "министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Стрелков (Гиркин) также сказал Би-би-си, что слышал о новых командировках в Судан. Несколько дней назад он подробно писал об этом в своем блоге в социальной сети "Вконтакте": "Все больше подтверждений того, что "следующая остановка" в заморских приключениях намечается на Судан. Типа, в Сирии "скоро победа", а "забарывать международный терроризм" (орфография автора сохранена - Би-би-си) где-то обязательно надо".

"Еще пару недель назад мне передали информацию о том, что "Вагнер"(ЧВК, ставшая известной благодаря конфликту на востоке Украины - Би-би-си) уже готовится (после Сирии) ехать именно туда (в Южный Судан) - ищут специалистов и переводчиков, оставшихся со времен СССР (с Суданом СССР, насколько помнится, дружил "не очень", но в соседней Эфиопии воевали советские "военспецы", что называется, "в количестве")", - отметил он в своей записи.

Бывший командир батальона "Восток", воевавшего на стороне самопровозглашенной ДНР, Александр Ходаковский на вопрос Би-би-си, слышал ли он об отправке добровольцев из России в Судан, ответил: "Слухи такие ходят, но пока без подтверждения".

Гражданская война в Судане идет с 2013 года, после того как в 2011 году независимость провозгласила южная часть страны. В Южном Судане размещены части международных миротворцев численностью 12 тысяч человек. Своих военнослужащих в состав контингента выделяют страны Африканского союза.

Официально российские власти не признают участие в вооруженных конфликтах за рубежом сотрудников частных военных компаний - по российскому законодательству это попадает под статью "наемничество". Но и на востоке Украины (где, по версии российских властей, вообще нет российских солдат), и в Сирии (размер российского военного контингента неизвестен), как рассказывали очевидцы и родственники погибших россиян, сражалось большое количество сотрудников частных компаний, связанных с российскими властями.

Совсем недавно в России впервые побывал президент Судана Омар Башир, обвиняемый Международным уголовным судом в геноциде во время конфликта в суданском регионе Дарфур. Он встретился с президентом Владимиром Путиным и заявил, что его страна нуждается в защите "от агрессивных действий США".

Российская военная активность в этом регионе продиктована скорее стремлением доказать любой ценой всему миру, что Россия способна "проецировать силу", утверждают эксперты.