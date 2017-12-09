В Палестине в результате столкновений пострадали более 760 человек

В результате столкновений палестинцев с израильской армией пострадали 767 человек, говорится в сообщении организации Красного полумесяца, передает Дождь.

Столкновения произошли в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в восточной части Иерусалима.

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«Сегодня на Западном берегу [реки Иордан], в Иерусалиме и в секторе Газа пострадали 767 человек, им была оказана медицинская помощь. Больше всего пострадавших - 479 человек - оказалось в секторе Газа», - следует из сообщения.

Накануне в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан начались массовые протесты палестинцев против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Как пишет Reuters, палестинцы назвали день протестов «Днем гнева». Участники акций забрасывали израильских солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью, а армия в ответ на это использовала слезоточивый газ и резиновые пули. По данным агентства, при столкновениях погибли как минимум два палестинца.