ЕС изменяет правила провоза валюты на границах

C 15 июня 2007 года все пассажиры при вылете или прилете в страны-члены Евросоюза должны будут в обязательном порядке декларировать наличную валюту в сумме свыше 10 тысяч евро.

Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил госсекретарь Бельгии по борьбе с уклонениями от уплаты налогов Эрве ЖАМАР.

"Главной целью этого регламентационного требования, которое было принято по рекомендации Европы, является борьба против терроризма и отмывания денег", - заявил чиновник.

"Но очевидно, что и борьба с налоговым мошенничеством будет также облегчена", - добавил он.

В феврале 2005 года министры финансов государств ЕС приняли решение ограничить 10 тысячами евро свободный ввоз в ЕС физическими лицами наличной валюты.