Поиски исчезнувшего лайнера Air France: пилот видел какие-то оранжевые пятна

Продолжаются поиски исчезнувшего вчера над Атлантикой Аэробуса А330 компании Air France, пока еще никакие признаки самолета не обнаружены.

Как сообщает AFP, сейчас продолжается международная операция по поиску над Атлантическим океаном исчезнувшего вчера пассажирского самолета с 216 пассажирами и 12 членами экипажа на борту.

В поисково-спасательной операции принимают участие военные самолеты, вертолеты и спасательные команды Бразилии, Франции и США.

Сейчас самолеты, предназначенные для ведения разведки с воздуха, исследуют район Атлантики за 1,1 тыс. км от северо-восточного побережья Бразилии, где накануне ночью пилот бразильского самолета видел какие-то “оранжевые пятна”.

Среди наиболее вероятных причин аварии специалисты называют сложные погодные условия, в частности, удар молнии, техническую неисправность лайнера, а также не исключают террористический след.

Как подчеркнули в авиакомпании Air France, расследование причин катастрофы Аэробуса А330 над Атлантикой будет длительным и сложным.

Министр обороны Франции Эрве МОРЕН подчеркнул, что поисково-спасательная операция над Атлантикой будет длиться столько времени, сколько будет необходимо.

Президент Франции Николя САРКОЗИ распорядился организовать посещение родственниками погибших района Атлантического океана, где самолет потерпел катастрофу.

Сейчас родственники пассажиров и членов экипажа находятся в гостинице аэропорта им. Шарля де Голя. С ними по приглашению авиакомпании работают волонтеры-психологи.

Министерство транспорта Франции и авиакомпания Air France опубликовали официальный список пассажиров исчезнувшего Аэробуса, сообщает ИТАР-ТАСС.

В нем числятся 216 пассажиров из 32 стран. Среди них 72 француза, 59 бразильцев, 26 немцев, 9 итальянцев, 9 китайцев, 6 швейцарцев, 5 ливанцев, 5 британцев, 4 венгра, 3 ирландца, 3 норвежца, 3 словака, по двое граждан Испании, Марокко, Польши и США, а также южноафриканец, аргентинец, австриец, бельгиец, житель Гамбии, исландец, филиппинец, румын, россиянин, турок, канадец, эстонец, голландец, швед, датчанин, хорват.

Как сообщал УНИАН, 1 июня утром над Атлантикой исчез Аэробус А 330-200 с 216 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, который осуществлял перелет «Рио-де-Жанейро – Париж».

Самолет преодолевал грозовую зону с сильной турбулентностью. В 5.00 по киевскому времени было получено автоматическое сообщение, которое свидетельствовало о поломке в электрической системе лайнера.