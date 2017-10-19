Российские тролли манипулировали американцами, чтобы посеять раздор в обществе - BuzzFeed

Американское издание BuzzFeed News пообщалось с четырьмя американскими гражданами, к которым под видом американских активистов обращались российские тролли, передает Голос Америки.

"Удивительная история. Мы поговорили с американцами, которых российские тролли обманом побуждали делать конкретные, реальные действия в США", - отметил редактор BuzzFeed, комментируя историю в Twitter.

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"Это именно то, что русские делали в Украине в 2014 году", - отреагировал американский журналист Саймон Островськи на эту статью BuzzFeed News.

Скандально известная российская "фабрика троллей" нанимала активистов США для организации протестов и проведение учений самообороны. Настоящей целью русских было посеять раздор в американском обществе в 2016-2017 годах, пишет издание.

Четыре американца, которые входили в так называемый "Американский отдел" петербургской организации "Агентство исследований Интернета" (IRA), хотя и считали контакты с этими организациями странными, но и понятия не имели, что они стали мишенью иностранной вербовки.

Так, сотрудничая с подозреваемой организацией BlackMattersUS над проведением митинга против расизма, активисту движения против расизма, показалось странным, что активистку организации сопровождал белый мужчина, который не улыбался и не говорил ни слова.

Это «злит», сказал Конрад Джеймс после того, как стало известно о российском влиянии на его деятельность. "Они использовали культуру чернокожих здесь в Америке как трамплин для тактики и стратегии разъединения", - заявил он.

Фабрика троллей также связана с группой Black Fist, сообщает BuzzFeed со ссылкой на российское издание RBC, которая учила самообороне.

Американский тренер Омоваль Адеваль не догадывался, что за уроки ему платят лица, связанные с Россией. "Когда я начал задавать вопросы, они прислали человека, который начал со мной тренироваться, чтобы потом проводить свои уроки", - сказал Адеваль. Его удивило, что лицо была новичком в боевых искусствах, что необычно для тренеров самообороны, отмечает издание.