Facebook покажет пользователям страницы российских "троллей"

Facebook собирается создать специальную страницу, на которой пользователи могут проверить, следили ли они за «российской рекламой» во время президентской кампании в США. Об этом говорится на сайте компании.

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«Вскоре мы создадим страницу, которая позволит пользователям узнать, за какими аккаунтами «агентства по изучению интернета» (которые вмешались в выборы США) в Facebook или Instagram они, возможно, следили в период между январем 2015 года и августом 2017 года», - следует из сообщения.

Как уточняется, страница появится до конца нынешнего года.