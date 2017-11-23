Facebook покажет пользователям страницы российских "троллей"
01:24, 23 ноября 2017Наука и IT
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Компания Facebook создаст страницу, которая позволит пользователям узнать, за какими аккаунтами «агентства по изучению интернета».
Иллюстрация / REUTERS
Facebook собирается создать специальную страницу, на которой пользователи могут проверить, следили ли они за «российской рекламой» во время президентской кампании в США. Об этом говорится на сайте компании.
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«Вскоре мы создадим страницу, которая позволит пользователям узнать, за какими аккаунтами «агентства по изучению интернета» (которые вмешались в выборы США) в Facebook или Instagram они, возможно, следили в период между январем 2015 года и августом 2017 года», - следует из сообщения.
Как уточняется, страница появится до конца нынешнего года.
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