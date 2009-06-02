Талибы захватили несколько сот курсантов военного училища

В Пакистане вооруженные талибы захватили в заложники около 400 курсантов военного училища, их преподавателей и родственников, передает CNN.

Инцидент произошел в провинции Северный Вазиристан. Курсанты военного училища возвращались с церемонии, посвященной окончанию учебного года. Как сообщается на сайте The Guardian, в военное училище Razmak Cadet College поступил телефонный звонок якобы от представителя правительства, который сказал, что все находящиеся в училище люди должны срочно покинуть этот регион. В 35 километрах от территории училища колонну из 30 автобусов, микроавтобусов и автомобилей остановили боевики, водителю одной машины, в которой находились 17 человек, удалось скрыться, остальные задержаны и увезены в неизвестном направлении.

По сведениям CNN, большинство заложников - курсанты училища, дети и молодые люди в возрасте от 9 до 22 лет, а также преподаватели и родные курсантов.

Северный Вазиристан - приграничная провинция Пакистана на границе с Афганистаном. Позиции движения "Талибан" в этой провинции особенно сильны. С 2004 г. талибы захватили фактическую власть в регионе, оттеснив традиционных племенных вождей, а 14 февраля 2006 г. объявили о создании Исламского государства Вазиристан.

Напомним, что с начала мая правительственные войска ведут масштабную операцию против талибов в долине Сват (ок. 200 километров от места захвата). Военное командование Пакистана в субботу заявило о восстановлении контроля над Мингорой - главным городом долины. Сообщается о тяжелых боях у города Чарбаг. Военные утверждают, что за последние сутки в Свате и соседнем районе Бунер убиты около 40 боевиков. Акция в Северном Вазиристане, видимо, рассматривается как контрудар по центральному правительству.