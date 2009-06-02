Россияне спасают сбережения, скупая жилье в Лондоне

Богатые россияне, пытающиеся спасти свои накопления, стали одним из катализаторов активизации рынка элитного жилья в Лондоне, на котором впервые за последние 18 месяцев не только увеличилось число сделок, но и заметно выросли цены, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank.

Как указывают аналитики, первые признаки роста цен на в столице Великобритании наметились еще в апреле, когда стоимость элитной недвижимости увеличилась на 0,4%. Однако с полным правом эксперты смогли заговорить о положительной динамике на рынке только в мае.

В частности, свидетельствуют результаты исследования, май стал самым активным месяцем для сегмента дорогих квартир и особняков в Лондоне - количество сделок поднялось более чем на треть, а стоимость элитной недвижимости выросла на 1,8%.

"Большинство сделок проходят в диапазоне между 1 и 3 миллионами фунтов, причем чаще всего покупатели ищут или квартиры с двумя спальнями, или среднего размера семейные особняки. Как правило, они уделяют особое внимание качеству недвижимости, выбирая самое лучшее на рынке - жилье на престижных улицах, а не на первых этажах и так далее", - цитирует отчет РИА “Новости”.

В то же время, подчеркивают специалисты консалтинговой компании, благодаря инвесторам из России, увеличивается и активность на самой "верхушке" сегмента элитного жилья в Лондоне, где недвижимость стоит не меньше 10 миллионов фунтов.

"Даже там становится оживленнее из-за россиян, которые решили попытаться сохранить свое состояние, приобретая недвижимость в лучших местах", - отмечено в исследовании.