Путин призывает ЕС решить «проблему украинского транзита»

Премьер-министр России Владимир ПУТИН призывает лидеров Евросоюза совместно решать проблему вокруг транзита российского газа территорией Украины.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном на официальном сайтепремьера РФ.

«Назревающая проблема вокруг украинского транзита исключительно серьезна и касается не только России и Украины. Она касается подавляющего большинства европейских стран, и решать ее необходимо совместно, общими усилиями, с полным пониманием ответственности», – говорится в заявлении В.ПУТИНА.

Российский премьер высказал обеспокоенность возможными проблемами, которые могут возникнуть у Украины с выполнением очередного платежа за российский природный газ, поставляемый для внутреннего потребления и закачки в подземные хранилища, который должен быть осуществлен 7 июня 2009 года. Это, по его мнению, увеличивает «риск новых сбоев в транзите российского газа европейским потребителям».

В связи с этим В.ПУТИН сообщил, что РФ информировала своих европейских партнеров о складывающемся положении. В частности, были направлены послания Президенту Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, Президенту Чехии Вацлаву КЛАУСУ и премьер-министру Швеции Фредерику РЕЙНФЕЛЬДТУ. Кроме того В.ПУТИН напомнил, что сегодня обсудил тему поставок газа через Украину и возможные пути решения проблемы в телефонном разговоре с Ж.БАРРОЗУ.

«Судя по реакции европейских лидеров, Евросоюз не в состоянии оказать Украине необходимую финансовую помощь. При этом звучали ссылки на острый экономический кризис, а также на внутренние правила и процедуры ЕС», – говорится в заявлении.

По словам В.ПУТИНА, складывающаяся ситуация может создать угрозу для энергетической безопасности Европы, поэтому РФ готова «взять на себя часть ответственности и финансовых обязательств по урегулированию проблемы».

«Вместе с тем, в одиночку нести груз субсидирования украинской экономики Российская Федерация не намерена. Рассчитываем, что наши озабоченности будут услышаны и самым серьезным образом проработаны на предстоящем 18-19 июня с.г. заседании Европейского Совета», – заявил В.ПУТИН.

Он также отметил, что правительство Украины проинформировано о сути предложений России европейским партнерам.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН и Ж.БАРРОЗУ провели телефонный разговор о ситуации с поставками российского газа в ЕС через Украину. Рассказывая о содержании разговора, Ж.БАРРОЗУ заявил, что ЕС пока не может помочь Украине финансово в оплате за газ.

“Это очень сложно с нашим нынешним европейским бюджетом помочь Украине”, - добавил он.

В то же время, Ж.БАРРОЗУ сообщил, что поблагодарил В.ПУТИНА за информацию, которая, по его мнению, дает возможность предотвратить возможный кризис.

“Я пообещал затронуть этот вопрос на встрече с лидерами стран-членов ЕС с тем, чтобы понять, что мы можем сделать на этом этапе”, - отметил Президент Еврокомиссии.