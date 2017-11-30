Гавайи испытают сирену времен "холодной войны" после запуска ракеты КНДР

Гавайи на следующей неделе протестируют систему оповещения времен «холодной войны», пишет The Wall Street Journal.

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Как отмечается, тест решили провести после очередного ракетного испытания КНДР. По словам местных военных, возможное нападение Северной Кореи - «одна из тех вещей, к которой нужно подготовиться».

Ранее Госдеп раскрыл подробности новых санкций в отношении КНДР из-за ракетного запуска.