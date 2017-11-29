В спецслужбах США Россию заподозрили в причастности к "акустическим атакам" на Кубе – CBS

Сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID), расположенного в здании посольства Соединенных Штатов в Ташкенте, мог стать объектом "акустической атаки", аналогичной тем, которым предположительно подвергались американские дипломаты на Кубе.

Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники, передает DW.com.

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По словам собеседника CBS, знакомого с инцидентом, ощутив в сентябре симптомы, похожие на те, что были у работников посольства США в Гаване, сотрудник USAID покинул вместе с женой Узбекистан. Два источника телеканала в спецслужбах подозревают причастность России к происшествию в Ташкенте и полагают, что РФ могла быть причастна также к "акустическим атакам" на Кубе.

В то же время в Госдепартаменте отрицают происшествие в Узбекистане и подчеркивают, что ни один сотрудник посольства не подвергался схожему с кубинским воздействию, отмечает CBS. В USAID не предоставили собственных комментариев в ответ на запрос телеканала.

В начале августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон зафиксировал в кубинской столице несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они покинули Гавану. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. В дальнейшем такие случаи повторились, затронув в общей сложности 22 сотрудников посольства США в Гаване.

"У нас нет однозначного ответа, что могло вызвать эти инциденты", - отмечала Нойерт. В то же время источники телеканала CNN в Госдепе сообщили, что речь шла об "акустической атаке" - направленном звуковом воздействии, которое не воспринимается слухом человека, но наносит ущерб его здоровью. Гавана отвергла обвинения, назвав их "политической манипуляцией", направленной на подрыв двусторонних отношений.

31 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соображения о причастности Москвы к "акустическим атакам" - это "абсолютный абсурд и какие-то странные инсинуации".