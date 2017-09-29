США отзывают своих дипломатов с Кубы из-за таинственных звуковых атак – СМИ

США отзывает большинство сотрудников своего посольства на Кубе. Об этом сообщили источники в американском правительстве.

Как передает Би-би-си, американская пресса сообщает об акустических атаках на сотрудников посольства. О проблемах со здоровьем сообщили 20 дипломатов.

Кроме того, сообщается, что американским гражданам нежелательно посещать Кубу, так как граждане США подвергались акустическим атакам и в отелях.

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что решение о том, закрывать ли посольство США на Кубе, подлежит обсуждению.

Неофициально американские дипломаты говорят о том, что против них было использовано некое устройство, способное транслировать сильный звук, частота которого находится за пределами слышимого человеком диапазона.

Однако никаких доказательств этого пока представлено не было.

Читайте такжеТрамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы

В результате этих таинственных звуковых атак сотрудники посольства испытывали тошноту, головокружение, у кого-то было зафиксировано легкое сотрясение мозга. Некоторые жаловались на потерю слуха.

Кроме сотрудников американского посольства, пострадали два гражданина Канады.

В беседе с агентством Ассошиэйтед пресс американские чиновники сказали, что всем сотрудникам посольства было приказано покинуть посольство, там остается только аварийный персонал.

В Гаване приостановлена выдача американских виз на неопределённый срок - до тех пор пока Куба не гарантирует полную безопасность американских дипломатов.

Несмотря на расследование, которое ведется совместно ФБР, федеральной полицией Канады и кубинскими властями, объяснений происходящих с конца 2016 года акустических атак найдено не было.