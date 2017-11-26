Умер актер Рэнс Ховард, отец режиссера Рона Ховарда
05:26, 26 ноября 2017Мир
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Рэнс Ховард снялся более чем в 260 фильмах и сериалах, в том числе в фильмах своего сына.
Рэнс Ховард скончался на 90-м году жизни / Фото foxcarolina.com
Американский актер Рэнс Ховард скончался на 90-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил его сын, режиссер Рон Ховард.
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Рэнс Ховард снялся более чем в 260 фильмах и сериалах, в том числе в фильмах своего сына. Наиболее известными его работами являются роли в фильмах "День независимости", "Аполло-13", "Ангелы и демоны", "Игры разума".
Его сын Клинт Ховард, внучки Брюс Даллас и Пейдж Ховард - также актеры. Он женился на актрисе Джин Ховард в 1949 году, в 2000 году она скончалась.
Как сообщал УНИАН, недавно умер американский актер Дэвид Кэссиди.
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