Умер актер Рэнс Ховард, отец режиссера Рона Ховарда

Американский актер Рэнс Ховард скончался на 90-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил его сын, режиссер Рон Ховард.

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Рэнс Ховард снялся более чем в 260 фильмах и сериалах, в том числе в фильмах своего сына. Наиболее известными его работами являются роли в фильмах "День независимости", "Аполло-13", "Ангелы и демоны", "Игры разума".

Его сын Клинт Ховард, внучки Брюс Даллас и Пейдж Ховард - также актеры. Он женился на актрисе Джин Ховард в 1949 году, в 2000 году она скончалась.

Как сообщал УНИАН, недавно умер американский актер Дэвид Кэссиди.