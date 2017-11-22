Умер американский актер Дэвид Кэссиди

В возрасте 67 лет скончался американский певец и актер Дэвид Кэссиди, получивший известность в 70-х годах благодаря телевизионному шоу «Семья Партриджей».

Читайте такжеСтала известна причина смерти Чарльза МэнсонаЭта роль принесла ему статус идола подростков. После его завершения он продолжил успешную карьеру певца и актера.

Несколько дней назад Кэссиди был доставлен в больницу в критическом состоянии. Актер умер в палате интенсивной терапии во Флориде, этому предшествовал отказ органов, передает Reuters.