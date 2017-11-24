Штайнмайер обсудил с Шульцем коалиционный кризис в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) провел встречу с председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем (Martin Schulz). Их встреча состоялась в берлинской резиденции президента-дворце Бельвю, и длилась более часа, сообщает DW.

После встречи со Штайнмайером Шульц проводит встречу с партийной верхушкой СДПГ, чтобы проинформировать ее о результатах разговора.

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Ранее сообщалось, что президент ФРГ встречался на этой неделе с лидерами немецких партий "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической парти"и (СВДП), чтобы убедить их вернуться за стол переговоров относительно создания "Ямайка"-коалиции с блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

В ХДС/ХСС заявили, что открыты для диалога с СДПГ о формировании большой коалиции. Социал-демократы отказались от участия в коалиции с ХДС/ХСС сразу после выборов в Бундестаг, заявив о переходе в оппозицию. После провала коалиционных переговоров в формате "Ямайка" с участием ХДС/ХСС, "Зеленых" исвободных демократов за выход из них ВПД, в лагере социал-демократов все чаще звучат голоса в пользу диалога с христианскими демократами о формировании большой коалиции.