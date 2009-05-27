Пресс-конференция Баррозу сорвалась: Еврокомиссию опять эвакуировали

В Брюсселе во второй раз за последнюю неделю проведена эвакуация из центрального здания Европейской комиссии из-за подозрения пожара.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, пожарная сигнализация сработала сегодня приблизительно в 11.25 по местному времени во время пресс-конференции президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и комиссаров ЕС по экономическим и финансовым делам Йоаким АЛМУНЬЯ и по вопросам внутреннего рынка и услуг Чарли МакКРИВИ.

Здание Еврокомиссии было полностью эвакуировано. Сейчас возле здания находятся пожарные команды.

Как заявил журналистам представитель Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР, сейчас в помещении работают пожарные. «Пока не известно, есть ли в действительности пожар, мы попробуем сообщить об этом как только будет новая информация», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в помещении Еврокомиссии около 13.00 по местному времени произошел пожар. Причины загорания пока неизвестны. Гашение пожара длилось почти 5 часов.