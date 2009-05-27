В Мексике одновременно арестовали мэров 10 городов

09:13, 27 мая 2009
Мир
977

По подозрению в связях с наркомафией

Беспрецедентную операцию против наркомафии провела во вторник мексиканская прокуратура при поддержке вооруженных сил.

Как передает ИТАР-ТАСС, в штате Мичоакан одновременно были арестованы мэры сразу 10 городов и населенных пунктов, в том числе глава администрации города Уруапан - второго по величине и экономическому потенциалу в штате. Всем задержанным инкриминируются связи с наркобизнесом. Вместе с мэрами взяты под стражу также 17 высокопоставленных чиновников и служащих полиции штата Мичоакан.

Примечательно, что среди задержанных мэров есть представители всех трех основных политических партий страны. Поэтому большинство наблюдателей отвергают версии политической подоплеки арестов накануне назначенных на 5 июля парламентских и муниципальных выборов.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter