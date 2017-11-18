Галкин и Пугачева обвенчались (фото, видео)

Российский телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева обвенчались. Видео с венчания Галкин разместил на своей странице.

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", - подписал видео Галкин.

Пугачева была одета в платье пудрового цвета с фатой. Рядом с родителями были их совместные дети – двойняшки Гарри и Лиза – они сидели в течение церемонии на стульчиках и старательно крестились.

Отметим, что Галкин и Пугачева встречаются с 2001 года, в 2005 году они начали жить вместе, а поженились – в 2011-ом.

Двойняшкам звезд недавно исполнилось 4 года.