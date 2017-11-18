Галкин и Пугачева обвенчались (фото, видео)
11:45, 18 ноября 2017Мир
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Рядом с родителями во время церемонии венчания были их совместные дети – двойняшки Гарри и Лиза.
Российский телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева обвенчались / фото instagram.com/maxgalkinru
Российский телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева обвенчались. Видео с венчания Галкин разместил на своей странице.
"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", - подписал видео Галкин.
Пугачева была одета в платье пудрового цвета с фатой. Рядом с родителями были их совместные дети – двойняшки Гарри и Лиза – они сидели в течение церемонии на стульчиках и старательно крестились.
Галкин и Пугачева обвенчались через 16 лет супружеской жизни / фото instagram.com/maxgalkinru
Отметим, что Галкин и Пугачева встречаются с 2001 года, в 2005 году они начали жить вместе, а поженились – в 2011-ом.
Двойняшкам звезд недавно исполнилось 4 года.
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