Кремль может "взяться за Балтию" для отвлечения внимания от войны в Украине - эксперты США

Эстония, Латвия и Литва являются важными союзниками США, которые составляют соблазнительную цель для Кремля, чтобы отвлечь внимание от участия России в войне на Донбассе. Об этом заявила группа экспертов на форуме, который проходил в вашингтонском стратегическом исследовательском институте США Heritage Foundation (фонд «Наследие»), передает Голос Америки со ссылкой на U. S. Naval Institute.

Читайте такжеНАТО не готово дать отпор в случае нападения России – СМИУгроза со стороны Москвы является реальной и развивается и оценивается по-разному этими тремя балтийскими государствами, заявил Колин Дуэк из Университета Джорджа Мейсона.

Дуэк говорит, что чиновники балтийских стран, отвечая на его вопрос, как они отреагируют в случае прямого вторжения из России, сказали: «мы их будем стрелять».

Эти страны не собираются повторять события 1940 года, то есть: советскую оккупацию для создания земельного буфера между СССР и нацистской Германией и получения хорошего доступа к морю.

Президент России Владимир Путин ищет возможности и использует широкий спектр инструментов - от артиллерийских обстрелов в Украине до кибератак на балтийскую инфраструктуру - для достижения целей Кремля.

"Краткосрочные цели Путина для балтийской троицы заключаются в установлении там пророссийских правительств. Следовательно, он постарается развалить военные и экономические союзы, сформированные Западом", - сказал Дуэк.

Латвия, на территории которой проживает немало россиян, наиболее обеспокоена установлением промосковского правительства,тогда как Литва считает, что ее главная угроза - прямое вторжение. Эстония где-то посередине в оценке опасности ее суверенитета.

Как мера их преданности делу самозащиты, все три страны удовлетворяют (или в ближайшее время это сделают) двух-процентную границу, утвержденную НАТО, относительно затрат на безопасность с их ВВП.

"Между тем, США должны «дать ясно понять», что любая передислокация российских войск «будет встречена силой», даже если «в странах Балтии теперь незначительное американское присутствие", - сказал Дуэк. Послание Кремлю: «Если произведете нападение на Балтию, вы наткнетесь там на американских военных».

Даже с увеличением военного присутствия США и усилением оборонного обязательства НАТО силами Альянса, расположенными в балтийских странах, «региональный баланс все еще склоняется в сторону России». Причиной является то, что Москва может сосредоточить свои силы и свое внимание в одном регионе, тогда как США поддерживают глобальные альянсы и обязательства.

По словам сотрудника Госдепартамента США по вопросам планирования политики Якуба Григиеля, размещение постоянного контингента сил США в Польше действует как сдерживающее влияние на действия России на севере. «Мы много работаем и будем делать больше в следующем году» с помощьюряда мероприятий вместе с НАТО.

«Местные угрозы лучше всего решаются местными силами», но Соединенные Штаты должны присутствовать, чтобы координировать силы. «Мы помогаем им развивать стимулы», чтобы обеспечить собственную безопасность и заполнить пробелы сейчас, когда «они возможно не имеют способности» противодействовать угрозам, которые возникают.

Россия не является гигантом, хотя «когда речь идет о тактическом уровене, она очень сильна», - сказал Теодор Броманд, старший научный сотрудник Heritage Foundation.

Экономика - это ее «долговременная слабость». Несмотря на то, что она выдержала падение цен на нефть с $100 за баррель до менее чем $60 относительно хорошо, российское производство не является достаточным для конкуренции на мировых рынках, несмотря на девальвацию рубля.

Что беспокоит три балтийские страны, это то, что они – единственный регион, который Кремль может использовать для отвлечения внимания от войны на Донбассе и снятия внутреннего давления на него из-за отсутствия прогресса в Украине, - сказал Теодор Броманд. В поддержку такого мнения он указал на заявление Владимира Путина: «Независимость Балтии (от России) является незаконной!».