Кремль тренирует свою армию атаковать западные страны – президент Литвы

Президент Литвы Далия Грибаускайте предостерегает от угрозы Западу, которая исходит со стороны России. «Внимание мира сосредотачивается на Северной Корее и Сирии, но такие же методы шантажа, запугивания и агрессии используются Россией в Украине, вдоль восточных границ НАТО. Около 100 тыс. российских военных привлечены к военным учениям «Запад-2017» на границе стран Балтии, Польши и даже в Арктике», – заявила Даля Грибаускайте во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает радио Свобода.Читайте такжеДелегация РФ покинула зал перед выступлением Грибаускайте в ООН«Кремль репетирует агрессивные сценарии против соседей, тренирует свою армию атаковать Запад. Учения также являются частью информационной войны, направленной на распространение страха и нестабильности», – отметила Грибаускайте.

Учения «Запад-2017» начались на территории России и Беларуси 14 сентября. В них принимают участие сотни танков, артиллерия, десятки боевых кораблей и вертолетов.

В НАТО заявили, что учения свидетельствуют о подготовке России "к большой войне".