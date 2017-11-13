В Северной Ирландии перед парадом в День поминовения нашли бомбу

В городе Ома в Северной Ирландии перед парадом в честь Дня поминовения нашли бомбу. Об этом сообщил глава местной полиции Джордж Гамильтон, передает Дождь со ссылкой на BBC.

По его словам, бомба была установлена таким образом, чтобы нанести «максимальный вред» участникам общественных мероприятий. Гамильтон отметил, что за установкой бомбы стоит «маленькая и бессердечная группа жестоких людей, которые не могут предложить своим сообществам ничего кроме страха и запугивания». Он сказал, что, по предварительной версии, за атакой могут стоять «бессердечные республиканцы-диссиденты».

Читайте такжеЕлизавета II: Великобритания погрузилась в "мрачные настроения"

«Их действия сегодня продемонстрировали... неуважение к этому обществу, которое и без того слиьно пострадало от рук террористов», — заявил Гамильтон.

В 1998 году заложенная группировкой «Ирландская республиканская армия» бомба убила в Оме 29 человек. 12 ноября 1987 года 12 человек погибли в городе Эннискиллен в Северной Ирландии в результате взрыва бомбы, заложенный ИРА.

В день поминования — в ближайшее к дате заключения перемирия в Первой мировой войне воскресенье — в Великобритании и Канаде чествуют ветеранов и военнослужащих.