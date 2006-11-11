Мороз про ВТО: много проиграем, но проиграем еще больше...

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ прогнозирует окончательное принятие парламентом всех законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию, в конце ноября.

Об этом А.МОРОЗ заявил в вечернем прямом эфире на телеканале ICTV.

“Мы на будущей неделе рассмотрим остальные законы в первом чтении, часть – во втором чтении. И, я надеюсь, что это удастся сделать – на следующей пленарной неделе в конце ноября мы примем окончательно все законы”, - сказал, в частности, А.МОРОЗ.

Подчеркнув “чрезвычайную остроту” отдельных законопроектов относительно ВТО, а также несовершенство некоторых условий, на которых раньше Украиной с другими государствами заключались двусторонние протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг, А.МОРОЗ, в то же время, отметил: “Мы можем во многом проиграть, вступив в ВТО. Но мы еще больше проиграем, если не вступим своевременно. И поэтому я понимаю, что это - курс, который мы должны пройти”.