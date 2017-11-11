Под Москвой с простреленной головой нашли российского журналиста

В поселке Рождествено Московской области найден мертвым российский журналист и телеведущий 75-летний Борис Ноткин, передает ТСН.

Читайте такжеУмер российский юморист ЗадорновКак сообщают местные СМИ, по предварительной информации, журналист покончил жизнь самоубийством. Одна из причин – возможная болезнь.

Телеведущего нашли в своем доме с огнестрельной раной головы, а рядом с ним - ружье и записку. В записке говорилось: «Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений».

Сообщается, что у Ноткина был диагностирован рак 4-й степени.

Оружие он купил несколько недель назад якобы для самообороны.

Справка УНИАН. Борис Ноткин родился 13 августа 1942 года. С 1988 года работал ведущим на телевидении. Выдвигался на премию ТЭФИ в 1995 и 1996 годах. Вел программу «Приглашает Борис Ноткин» на «ТВ Центре».