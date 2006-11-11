Россия и США завершили переговоры по ВТО

Россия и США завершили переговоры по Всемирной торговой организации, на завершение многосторонних переговоров потребуется полгода, сообщил министр экономического развития и торговли РФ Герман ГРЕФ журналистам в Шанхае.

Как сообщает РИА «Новости», министр подтвердил, что двустороннее соглашение по доступу на рынки в рамках вступления в ВТО планируется подписать в рамках саммита АТЭС в Ханое, который начинается на следующей неделе.

По словам Г.ГРЕФА, соглашение подпишут он и торговый представитель США Сьюзан ШВАБ.

Г.ГРЕФ сообщил, что, в частности, достигнуты компромиссы по работе иностранных банков и по сельскому хозяйству.

По защите прав на интеллектуальную собственность стороны подпишут соглашение, в котором Россия возьмет на себя обязательство по регулированию и правоприменению в этой сфере. Это соглашение также планируется подписать в Ханое, сказал Г.ГРЕФ.

Министр напомнил, что активная фаза переговоров по присоединению РФ к ВТО длилась шесть лет, переговоры велись с 56 странами.

Министр также сообщил, что уже подписано соглашение о доступе на рынке с Коста-Рикой, остается подписать аналогичный протокол со Шри-Ланкой после того, как будет достигнута окончательная договоренность по условиям импорта в Россию цейлонского чая.

По словам Г.ГРЕФА, на завершение многосторонних переговоров обычно уходит полгода. "Переговоры идут со всеми партнерами по ВТО, и здесь России предстоит еще порядка десяти сложных вопросов", - отметил министр.

Директор департамента торговых переговоров МЭРТ Максим МЕДВЕДКОВ отметил, что достигнутое с США соглашение выгодно для России.

"Мы вели переговоры с США восемь лет, и за эти восемь лет, конечно, было много проблем. Но я думаю, что мы в результате вышли на соглашение, которое выгодно и для России, и для США. Это были жесткие переговоры, но итог получился справедливым и для России благоприятным", - сказал М.МЕДВЕДКОВ сегодня в интервью одному из телеканалов.

Он также сообщил, что Россия не ведет с Молдовой и Грузией переговоры по доступу на рынок. "Мы являемся частью зоны свободной торговли, у нас нет тарифов во взаимной торговле, поэтому те проблемы, которые у нас с ними есть, они касаются только системных вопросов, которые мы будем обсуждать в рамках переговоров в Женеве по докладу рабочей группы", - сказал М.МЕДВЕДКОВ.