Россия отказала Украине в кредите на $5 миллиардов

Россия приняла решение не выделять Украине 5 млрд. долларов кредита. Об этом сообщил сегодня в интервью агентству Reuters заместитель министра финансов РФ Дмитрий ПАНКИН.

"Они обратились, и решение о предоставлении кредита не было принято… Мы проанализировали ситуацию, и мы сказали нет", - заявил Д.ПАНКИН.

В то же время он отметил, что Россия еще не приняла решение о выделении кредита Исландии, которая обратилась за помощью осенью прошлого года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально обратилась к России по поводу кредита в размере 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планировалось направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».

Ряд украинских экспертов в интервью УНИАН отмечали, что высокая процентная ставка по возможному российскому кредиту приведет к увеличению стоимости обслуживания внешнего долга Украины.