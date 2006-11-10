Линия обороны Грузии проходит через ее экономику

Линия обороны Грузии сейчас проходит через ее экономику, сказал на брифинге в пятницу вечером президент Михаил Саакашвили, комментируя свое решение о переводе бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили на пост министра экономического развития.

"На нас сейчас оказывается сильное экономическое давление, и мы практически в блокаде. Нам закрыли границу, отняли возможность экспортировать продукцию. Сейчас повышают цену на газ. Этим людям я хочу сказать, что осложнением внутриэкономической ситуации они ничего не добьются", - сказал Саакашвили.

Президент подчеркнул, что "Окруашвили был одним из самых сильных министров и ему сейчас предстоит возглавить очень важную сферу".

"Главные направления работы сегодняшнего министерства экономического развития - строительство инфраструктур, крупные строительные проекты, программы занятости, выход на зарубежные рынки", - сказал президент.

При этом Саакашвили заметил, что руководство Грузии "ни на минуту не ослабит внимания в отношении продолжения реформирования вооруженных сил".

Говоря о новом министре обороны Давиде Кезерашвили, президент отметил, что он "долго думал и вместе с премьер-министром и Окруашвили принял неординарное решение".

"То, что бюджет пополняется, налоги собираются, экономика развивается - это заслуга Кезерашвили", - так охарактеризовал президент бывшего главу финансовой полиции министерства финансов Грузии Кезерашвили.

Саакашвили поблагодарил всех членов правительства, которые в пятницу были назначены на новые должности, за успешную работу.

РИА «Новости»