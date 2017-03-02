Европарламент лишил Ле Пен иммунитета, теперь ей грозит уголовная ответственность

Как сообщает Reuters, голосование в четверг массовым поднятием рук на пленарном заседании парламента ЕС подтвердил предыдущее решение, принятое во вторник комитетом по правовым вопросам законодательного органа Европейского Союза.

Иммунитет Ле Пен защищал ее от судебного преследования. Сняв его, парламент дал зеленый свет судебному иску против нее. Преступление заключается в "публикации жестоких обид", которые при определенных обстоятельствах могут повлечь за собой наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в размере 75000 евро.

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Лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен находится под следствием во Франции за размещение в Twitter в декабре 2015 года трех фотографий сцен казни боевиками ИГИЛ, в том числе обезглавливания американского журналиста Джеймса Фоли.