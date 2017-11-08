Назван самый посещаемый иностранцами город в мире в 2017 году

Гонконг занял первое место в рейтинге самых популярных городов в 2017 году среди иностранных путешественников. Так, за девять месяцев его посетили около 25,7 млн человек, что, однако, ниже на 3,2% по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в докладе аналитической компании Euromonitor International, пишет ABC News.

Читайте такжеНазван самый популярный среди туристов город мира

В тройке самых посещаемых городов также оказались Бангкок (около 23 млн гостей), Лондон (19,8 млн человек). В десятку также попали Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Euromonitor International - британская аналитическая компания, проводящая исследования и анализ продуктов и услуг. Рейтинг самых популярных городов составляется ежегодно на протяжении 10 лет на основании данных из 100 стран мира. Аналитики EI учитывают данные о путешественниках, которые провели в том или ином городе более 24 часов, независимо от цели их визита.