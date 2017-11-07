Могли быть изнасилованы и убиты: у берегов Италии нашли тела 26 женщин (фото, видео)

Итальянские следственные органы начали расследование смерти 26 нигерийских женщин, в основном подростков, чьи тела были обнаружены в Средиземном море. Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Предположительно, погибшие женщины могли быть изнасилованы и убиты при попытке пересечь море и добраться до Европы.

В портовом городе Салерно по этому делу уже задержаны пять мигрантов. Ранее туда прибыло испанское военное судно "Кантабрия" с 375 мигрантами, спасенными в море.

Italian authorities are investigating after 26 teenage girls' bodies were recovered from the Mediterranean Sea https://t.co/eFqZQCJUiQpic.twitter.com/pjX4wjXQ7U — CNN International (@cnni) November 7, 2017

The bodies of 26 Nigerian girls have been recovered from migrant boats https://t.co/1FyfSM1qjopic.twitter.com/n5NF2LHU7l — OkayAfrica (@okayafrica) November 6, 2017

Большинство погибших женщин находились на надувной лодке, на которой было еще 64 человека.

Как сообщают итальянские СМИ, тела женщин содержатся в морозильной камере корабля. Большинству из них было от 14 до 18 лет.

По информации газеты La Repubblica, основная часть спасенных мигрантов - выходцы из стран Северной Африки: Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана.

Среди тех, кого удалось спасти - 90 женщин (8 из них беременные) и 52 ребенка. Также на борту было несколько граждан Ливии.

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По данным итальянской правозащитной организации L'Abbraccio, контрабандисты требуют с каждого мигранта около 6 тыс. долларов за возможность добраться до Италии, 4 тыс. из которых идет на доставку их в Ливию.

Многие мигранты сообщали о случаях насилия и пыток.

Ранее стало известно, что в США в холодильной камере грузовика обнаружили 60 мигрантов.