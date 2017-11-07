Могли быть изнасилованы и убиты: у берегов Италии нашли тела 26 женщин (фото, видео)

15:20, 07 ноября 2017
Мир
1646 0

Погибшие женщины могли быть изнасилованы и убиты при попытке пересечь море и добраться до Европы.

Иллюстрация / REUTERS

Итальянские следственные органы начали расследование смерти 26 нигерийских женщин, в основном подростков, чьи тела были обнаружены в Средиземном море. Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Предположительно, погибшие женщины могли быть изнасилованы и убиты при попытке пересечь море и добраться до Европы.

В портовом городе Салерно по этому делу уже задержаны пять мигрантов. Ранее туда прибыло испанское военное судно "Кантабрия" с 375 мигрантами, спасенными в море.

Большинство погибших женщин находились на надувной лодке, на которой было еще 64 человека.

Как сообщают итальянские СМИ, тела женщин содержатся в морозильной камере корабля. Большинству из них было от 14 до 18 лет.

По информации газеты La Repubblica, основная часть спасенных мигрантов - выходцы из стран Северной Африки: Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана.

Среди тех, кого удалось спасти - 90 женщин (8 из них беременные) и 52 ребенка. Также на борту было несколько граждан Ливии.

Читайте такжеВ Греции задержали фургон с 54 нелегалами: заплатили по 1500 евро и чуть не задохнулись

По данным итальянской правозащитной организации L'Abbraccio, контрабандисты требуют с каждого мигранта около 6 тыс. долларов за возможность добраться до Италии, 4 тыс. из которых идет на доставку их в Ливию.

Многие мигранты сообщали о случаях насилия и пыток.

Ранее стало известно, что в США в холодильной камере грузовика обнаружили 60 мигрантов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #в Италии нашли 26 мертвых женщин#26 мертвых мигрантов#26 изнасилованных женщин