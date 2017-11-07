В Эстонии арестовали предполагаемого агента ФСБ за подготовку кибер-преступления
14:54, 07 ноября 2017Мир
295 0
Задержанный мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.
Россиянин подозревается в совершении ненасильственных действий / фото УНИАН
В Эстонии на пограничном пункте в Нарве задержали возможного агента Федеральной службы безопасности России, который пытался покинуть в страну. Об этом сообщает «ЕП» со ссылкой ERR.
В прокуратуре считают, что задержанный - агент ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.
Читайте такжеРоссийские хакеры пытались взломать почтовые ящики украинских политиков - АР
Россиянин подозревается в совершении ненасильственных действий, направленных против Эстонии.
Также ему предъявлены подозрения в подготовке кибер-преступления. По сообщению прокуратуры, целью действий мужчины были госучреждения Эстонии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter