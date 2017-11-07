В Эстонии арестовали предполагаемого агента ФСБ за подготовку кибер-преступления

В Эстонии на пограничном пункте в Нарве задержали возможного агента Федеральной службы безопасности России, который пытался покинуть в страну. Об этом сообщает «ЕП» со ссылкой ERR.

В прокуратуре считают, что задержанный - агент ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.

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Россиянин подозревается в совершении ненасильственных действий, направленных против Эстонии.

Также ему предъявлены подозрения в подготовке кибер-преступления. По сообщению прокуратуры, целью действий мужчины были госучреждения Эстонии.