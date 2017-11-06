Стрельба в церкви в Техасе: у нападавшего был конфликт с тещей

Причиной стрельбы в баптистской церкви в Техасе, вероятно, был конфликт в семье нападавшего Девина Келли. Об этом сообщил представитель департамента Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин, пишет Дождь со ссылкой на CNN.

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По его словам, в церкви, где произошла стрельба, была теща нападавшего. Ранее она получила от него сообщение с угрозой. Мартин подчеркнул, что «расовая принадлежность не была мотивом». «Это были не религиозные побуждения. Это была домашняя ситуация, внутренняя ситуация с родственниками», — сказал он.

По словам полицейских, событиям в церкви предшествовал конфликт в семье нападавшего, однако пока преждевременно говорить, насколько эта ссора повлияла на его планы, добавляет Би-Би-Си. Перед смертью Келли позвонил своему отцу, чтобы попрощаться. Полицейские считают, что после этого преступник свел счеты с жизнью.

В департаменте подтвердили, что подозреваемым в стрельбе является 26-летний Девин Келли. Как отметили в пресс-службе ведомства, он служил в ВВС США. В 2012 году его уже судили, причиной разбирательства стало нападение Келли на жену и ребенка. После этого его сократили на службе.

Последние полтора месяца Келли работал охранником на курорте Summit Vacation Resort в Нью-Браунфелсе. Губернатор Техаса Грег Эбботт рассказал, что Келли пытался получить лицензию на оружие, однако ему в этом отказали.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что причиной стрельбы были «проблемы с психикой» Келли.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас погибли 26 человек, еще 20 получили ранения. Нападение произошло в городе Сазерленд Спрингс, что в 30 милях от Сан Антонио в воскресенье, 5 ноября, в 11:30 по местному времени, когда в церкви шла воскресная служба.