Стрельба в Техасе: подозреваемого судили за насилие над женой и ребенком

Подозреваемого в стрельбе в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс (Техас, США) в 2012 году судили за насилие над его женой и ребенком. Об этом сообщила спикер Военно-воздушных сил США, передает CNN.

"Девин Келли был под трибуналом в 2012 году по двум пунктам статьи 128 Единого кодекса военной юстиции: насилие над супругой и насилие над ребенком", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, устроившим стрельбу в церкви города Сазерленд Спрингс в Техасе является белый мужчина из окрестностей Сан-Антонио, 26-летний Девин Келли.

По данным властей, в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Возраст жертв составляет от 5 до 72 лет.