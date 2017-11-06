Стрельба в Техасе: подозреваемого судили за насилие над женой и ребенком
Мужчина ранее служил в Военно-воздушных силах США, а в 2012 его судили за насилие.
Подозреваемого в стрельбе в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс (Техас, США) в 2012 году судили за насилие над его женой и ребенком. Об этом сообщила спикер Военно-воздушных сил США, передает CNN.
"Девин Келли был под трибуналом в 2012 году по двум пунктам статьи 128 Единого кодекса военной юстиции: насилие над супругой и насилие над ребенком", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, устроившим стрельбу в церкви города Сазерленд Спрингс в Техасе является белый мужчина из окрестностей Сан-Антонио, 26-летний Девин Келли.
По данным властей, в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Возраст жертв составляет от 5 до 72 лет.