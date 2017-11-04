Экс-советник Трампа признался в контактах с россиянами

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж признался, что встречался с представителями правительства России во время своей поездки в Москву в июле 2016 года. Об этом в субботу, 4 ноября, пишет газета The New York Times, как сообщает DW.

По данным издания, Пейдж сообщил об этом 2 ноября на закрытых слушаниях комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, который занимается расследованием возможного вмешательства России в американские выборы. Ранее бывший советник Трампа отвергал контакты с российскими чиновниками во время той поездки, отмечает газета.

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В интервью изданию Картер Пейдж подтвердил это, добавив, что встреча была короткой и он только "быстро поздоровался с парой человек". Бывший советник Трампа уточнил, что среди тех, с кем он встречался, был один высокопоставленный чиновник, но не раскрыл его имя. После поездки в Москву Пейдж проинформировал штаб Трампа о встрече электронным письмом.

Ранее стало известно, что другой экс-советник Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в череде контактов с определенным профессором и гражданкой РФ, которые якобы имели связи с российской властью. По этим данным, неназванный профессор рассказывал Пападопулосу о компромате на Хиллари Клинтон в форме "тысяч электронных писем" еще до публикации WikiLeaks переписки руководства Демократической партии, а также якобы свел его с представителем МИД России.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить. Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены предвыборного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.