Поляки не спешат возвращаться в Польшу

Большинство поляков, работавших за рубежом, после потери работы решили не возвращаться домой.

Как пишет газета DZIENNIK, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром международных отношений.

Эксперты прогнозировали, что после обострения мирового экономического кризиса, приведшему к спаду экономики и росту уровня безработицы в большинстве стран мира, в Польшу может вернуться около миллиона поляков из более 2 миллионов, работающих за рубежом.

Результаты исследования свидетельствуют, что домой возвратились лишь около 200 тысяч человек.

При этом, как отмечает издание, вернулись в Польшу те, кто не смог достичь успехов за рубежом. Большинство поляков, работающих в развитых странах Евросоюза, даже после потери работы остаются в стране пребывания, пытаясь найти новую работу или получают правительственную помощь по безработице, уровень которой выше, чем в Польше.

Более того, часть поляков, которые сумели организовать за рубежом собственный бизнес, даже продолжают его развивать, несмотря на кризис.

По данным исследования, большинство поляков, которые возвратились домой из-за потери работы за рубежом, не смогли трудоустроиться на родине.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Польше до вступления в Европейский Союз составлял около 20%. После присоединения Польши к евросообществу уровень безработицы начал резко уменьшаться благодаря массовой трудовой миграции поляков в другие страны ЕС. Больше всего поляков эмигрировало в Великобританию и Ирландию.

В 2008 году уровень безработицы в Польше составлял около 9%, однако во время кризиса он начал расти, и в марте этого года достиг 11%.

По последним данным, в 38-миллионной Польше свыше 1,7 млн. безработных.