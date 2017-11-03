В Италии конфисковали партию "Трамадола" на 50 миллионов евро, принадлежащую ИГИЛ

В Италии изъяли более 24 миллионов таблеток синтетического опиата, которые боевики "Исламского государства" планировали продавать для финансирования атак по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Таблетки были найдены финансовой полицией совместно с таможенниками в контейнере в порту Джоя-Тауро, что в регионе Калабрия. Контейнер был заполнен ящиками с "Трамадолом" - сильным обезбаливающим, доступным только по рецепту.

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При средней стоимости около 2 евро за таблетку, общая стоимость арестованного груза составляет около 50 миллионов евро.

По информации иностранных следователей, помогавших итальянским правоохранителям, таблетки принадлежат "Исламскому государству".

По словам регионального прокурора Федерико Кафьеро де Рахо, продажами препарата "руководит непосредственно "Исламское государство" для финансирования запланированных нападений по всему миру". "Часть нелегального дохода от продажи "Трамадола" используется для финансирования экстремистских групп в Ливии, Ираке и Сирии", - добавил де Рахо.

Подробности о том, каким образом удалось обнаружить контейнер с "Трамадолом" не озвучивались.