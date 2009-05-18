В Брюсселе горит здание Еврокомиссии

Работники Европейской Комиссии эвакуированы из-за пожара в доме ЕК Berlaymont.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

Сообщение о пожаре поступило сразу после завершения традиционного брифинга представителей Еврокомиссии в полдень.

Сейчас подходы к зданию Еврокомиссии окружены полицией, в доме работают пожарные.

Причины пожара пока неизвестны.