В Брюсселе горит здание Еврокомиссии
15:42, 18 мая 2009Мир
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Пожар начался сразу после брифинга
Работники Европейской Комиссии эвакуированы из-за пожара в доме ЕК Berlaymont.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.
Сообщение о пожаре поступило сразу после завершения традиционного брифинга представителей Еврокомиссии в полдень.
Сейчас подходы к зданию Еврокомиссии окружены полицией, в доме работают пожарные.
Причины пожара пока неизвестны.
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