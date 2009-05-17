Шварценеггер продаст тюрьму

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил о том, что планирует продажу тюрьмы, находящейся в штате, и парка развлечений, чтобы покрыть дефицит бюджета штата, возникший из-за кризиса, пишет газета The Wall Street Journal.

В частности, как уточняет издание, к продаже предполагаются знаковые объекты для штата - тюрьма San Quentin и стадион Los Angeles Memorial Coliseum, который был построен еще в 1925 году.

"План, который был анонсирован в Сакраменто, является частью стратегии штата в период кризиса и наступающего дефицита бюджета. Это решение подчеркивает всю решительность мер, предпринимаемых властями штата, которые ограничены в финансовых ресурсах в кризис", - добавляется в материале.

Кроме того, отмечает газета, в плане Шварценеггера также значится продажа концертного зала Cow Palace в Дэйли Сити и парка аттракционов The Orange County Fairgrounds в Сакраменто рядом с Сан-Диего.

"Пока непонятно, по каким ценам будут выставлены данные объекты. По словам властей штата, распродавать имущества штата с молотка планируется в течение пяти лет, что позволит покрыть дефицит бюджета. Штат предполагает, что этот дефицит может достигнуть 15,4 миллиарда долларов в течение ближайшего бюджетного года, который начинается 1 июля", - уточняется в материале.

Кроме того, власти штата в целях оптимизации бюджета планируют сократить финансирование сектора образования на 3 миллиарда долларов, здравоохранения - на 750 миллионов долларов, и сферы услуг - на 234 миллиона долларов.

Как напоминает издание, предложение продать тюрьму San Quentin, которая располагается к северу от Сан-Франциско, не ново. В апреле калифорнийские законодатели уже отвергали подобную идею, которая озвучивалась в течение последних четырех лет.

При этом, сообщается в материале, пока неясно, кто может захотеть приобрести стадион Los Angeles Memorial Coliseum, поскольку у него есть обременение в виде контракта на аренду футбольных полей на 25 лет с Калифорнийским университетом. А университет пока не выражает желания покупать стадион, подчеркивает газета.

РИА “Новости”