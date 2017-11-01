"Больше никаких лотерей": Трамп хочет ужесточить систему выдачи грин-карт после теракта в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке раскритиковал Диверсификационную лотерею - программу розыгрыша грин-карт, дающих право на получение статуса постоянного жителя США. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

"Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой Диверсификационной лотерее, прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии, который поддерживает проведение лотереи, - ред.). Я хочу реальных заслуг", - написал Трамп.

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"Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 31 октября мужчина за рулем арендованного пикапа выехал на велосипедную дорожку на Манхэттене в Нью-Йорке и стал сбивать велосипедистов и пешеходов, Погибли восемь человек: шесть на месте происшествия, двое скончались в больнице. Еще 11 человек получили травмы. По информации СМИ, нападавший - 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов, который перебрался в США с помощью грин-кард лотереи. Его задержали. Украинцев нет среди погибших.