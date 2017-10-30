В США мужчина в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу на вечеринке

В Соединенных Штатах Америки мужчина в костюме Санта-Клауса открыл огонь на вечеринке по случаю Хэллоуина в городе Остин (штат Техас). Как передает РБК-Украина со ссылкой на издание My Statesman, в результате стрельбы по меньшей мере четыре человека получили ранения.

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«Двое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, состояние третьего оценивается как тяжелое. Еще один отказался от госпитализации», - говорится в сообщении. Нападавший задержан на месте. Ему оказывают медицинскую помощь, однако правоохранительные органы заявляют, что не применяли силу при задержании.

По информации следствия, мужчина был знаком с пострадавшими и пришел на вечеринку в качестве гостя. Мотивы этого преступления пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, недавно в университете США застрелили двух студентов.