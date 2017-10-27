В Москве задержали активистов за баннер "Путин, ты ответишь за "Норд-Ост" (фото)

В Москве утром 27 октября задержали троих активистов, у которых был с собой баннер со словами "Путин, ты ответишь за "Норд-Ост". Об этом сообщил глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин в эфире канала "Навальный Live", передает Медуза.

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Из слов Ляскина следует, что это были активисты кампании Навального. Их имена неизвестны. "Наших активистов троих задержали, сейчас держат в ОВД Пресненского района", — сказал Ляскин.

Фото баннера, висящего на воротах здания правительства РФ, опубликовано в Twitter "Протестная Москва". Когда именно был сделан снимок, неясно.

Пытаемся выяснить имена задержанных, и чем им сейчас можно помочь (помимо вашего ретивита и максимальной огласки). — Протестная Москва (@nedimon_msk) October 27, 2017

Утром у Белого Дома появился баннер «Путин, ты ответишь за Норд-Ост». Активисты задержаны и находятся в Пресненском ОВД. // @navalnylivepic.twitter.com/LTvGTUAuIW — Протестная Москва (@nedimon_msk) October 27, 2017

Напомним, 23 октября 2002 года группа террористов взяла заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве, где шел мюзикл "Норд-Ост". 26 октября силовики провели штурм, в результате которого погибли, по официальным данным, 130 заложников.