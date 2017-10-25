Разрушительный сигнал безнаказанности: в Германии прокомментировали вето РФ по расследованию химатак в Сирии

В Германии заявили, что те члены Совбеза ООН, которые накануне не голосовали за продолжение расследования химатак в Сирии, среди которых и Россия, несут полную ответственность за разворачивание химического оружия. Об этом говорится на сайте МИД Германии.

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«Те, кто голосовал против проекта, несут полную ответственность за это. Это разрушительный сигнал безнаказанности тех, кто отвечает за использование химического оружия в Сирии. В то же время, право жертв химического оружия в Сирии и выяснения этих преступлений, на которые опирается вся надежда на международное сообщество, остаются без внимания», - говорится в комментарии ведомства.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия в Совете Безопасности ООН ветировал решение о продлении мандата миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии. Отмечается, что мандаты миссии заканчиваются в середине ноября этого года. В частности, представители миссии (JIM) должны сообщить до 26 октября о том, кто был ответственным за нападение 4 апреля на город Хан Шейхун, в результате которого погибли десятки людей. При этом посол РФ Василий Небензя попросил отложить голосование, хоть и безуспешно.