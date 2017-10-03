Додон заявил, что мандат президента Молдовы был дан ему Богом
По словам Додона, о «богоизбранности» ему сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что президентский мандат был дан ему Богом. Об этом сообщил Newsmaker.
По словам Додона, о «богоизбранности» ему сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Знаете, Патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: „Господин президент, этот мандат был дан Господом“», — рассказал Додон.
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В конце сентября стало известно, что партия социалистов Молдовы начала сбор подписей под петициейо проведении национального референдума по переходу страны от парламентской к президентской форме правления.
Ранее на специальном заседании парламента Молдовы фракция либералов предложила отстранить от должности Додона и провести референдум о его отставке.
Напомним, Додон — первый президент Молдовы, избранный прямым всенародным голосованием с 1996 года. Они были назначены после решения Конституционного суда страны от 4 марта 2016 года о неконституционности избрания президента в парламенте.