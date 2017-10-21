В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

В Польше в субботу, 21 октября, вступил в силу закон о сносе советских памятников в рамках программы декоммунизации страны. По предварительным оценкам, закон затронет более 200 памятников солдатам Красной армии. Что с ними будет после демонтажа, пока не решено, пишет DW.

По закону мемориалы, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй, должны быть в течение 12 месяцев перенесены из общественных мест. Решение будут принимать местные власти.

Ранее власти Польши заявляли о намерении удалить все коммунистические памятники, установленные вне кладбищ и мест захоронения. Оценивать скульптуры на принадлежность к тоталитаризму будет Институт национальной памяти Польши. В списке его экспертов - около 400 мемориалов, в том числе 230 памятников солдатам Красной армии.

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МИД России назвал принятие нового польского закона сознательной провокацией, предупредив, что она не останется без последствий. Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

Между Россией и Польшей действует межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, а также договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года. Документы обязывают стороны вести учет и заботиться о сохранности всех обнаруженных мест памяти и захоронений.

Однако власти Польши считают, что эти документы касаются только кладбищ и воинских захоронений. Они гарантируют, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся вне кладбищ, руководство страны называет символическими, напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики. Согласно нынешней трактовке истории в Польше, Красная армия принесла стране не освобождение от фашизма, а новую оккупацию.