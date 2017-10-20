Путин прокомментировал возможность избрания женщины на пост президента РФ
Он допустил, что президентом России может быть избрана женщина.
Может ли женщина стать новым президентом России, спросили Владимира Путина во время итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». «У нас все возможно», - ответил действующий президент.
Читайте такжеВ Кремле заявили, что не имеют отношения к решению Собчак идти на выборы президента РФРанее, отвечая на вопрос «Ведомостей» об отношении к возможному выдвижению Собчак в президенты, Путин отмечал, что не должен определять, кто лучше для российского народа. «Но каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением», - говорил Путин в начале сентября.
О намерении баллотироваться в президенты Ксения Собчак оговорилось в письме, которое она направила одному из российских изданий. В интервью телеканалу «Дождь» она рассказала, что свое возможное выдвижение она обсуждала с действующим президентом, который напомнил ей об ответственности за принимаемые решения.