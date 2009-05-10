С рейса Lufthansa сняли 14 раненых

Двенадцать пассажиров и двое членов экипажа самолета германской авиакомпании Lufthansa пострадали при попадании воздушного судна в зону турбулентности над Альпами, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс. Командир самолета принял решение произвести незапланированную посадку в Женеве, чтобы пострадавшим была оказана медицинская помощь. Раненых госпитализировали в женевский госпиталь при аэропорте, по предварительным данным, их травмы не опасны. Самолет, на борту которого было 147 пассажиров и экипаж из шести человек, летел из Германии в Португалию. Большинство пассажиров продолжило свой маршрут в Лиссабон на другом самолете.

РИА новости