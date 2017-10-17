В РФ предлагают наказывать родителей и учителей за участие молодежи в митингах

В МВД РФ заявили, что ответственность за участие подростков в несанкционированных политических акциях должны брать на себя родители. Об этом заявил начальник главного управления по противодействию екстримізму МВД РФ Тимур Валиулин, пишет ТСН.

По его словам, можно наказывать родителей и даже учителей, учитывая рост протестных настроений среди российской молодежи.

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"Конечно, волнует участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Статистика говорит о том, что процентное соотношение молодежи, которая в них участвует, увеличивается", - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, в Кремле предупреждали, что власть «будет преследовать по закону» за призывы выйти на несанкционированные митинги 7 октября - в день рождения президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв к гражданам российского оппозиционера Алексея Навального выйти на митинг 7 октября.