В России скончался актер Дмитрий Марьянов, известный по фильму "День радио"

В России актер Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет. Об этом "ТАСС" сообщила представитель артиста Алевтина Кунгурова.

"Дмитрий скоропостижно скончался", - сказала она.

Время и дата прощания с актером пока неизвестны. Как сообщил источник в правоохранительных органах, актер умер от оторвавшегося тромба по дороге в больницу подмосковной Лобни.

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Министерство здравоохранения Московской области проверяет информацию о том, что Марьянов мог скончаться из-за отказа скорой помощи выехать к нему.

Дмитрий Марьянов знаком зрителям по картинам "День Радио", "Графиня де Монсоро" и другим. Также он играл и в театре, в частности, в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.

Ранее во Франции скончался звезда фильма "Анжелика" Жан Рошфор.