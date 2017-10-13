В здании Совета ЕС в Брюсселе до 20 человек отравились токсичным газом

В здании Совета ЕС в Европейском квартале Брюсселя от 15 до 20 человек отравились токсичными испарениями.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на канал RTL.

"На кухне в результате неправильного сочетания продуктов выделились токсичные испарения. Отравились от 15 до 20 человек", - сказал представитель пожарного департамента Брюсселя Пьер Мейс.

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Отмечается, что в пострадавших воспаленные глаза и рвота. Пятерых человек увезли в больницу. В результате инцидента был задействован план чрезвычайной ситуации. На место прибыли несколько бригад чрезвычайных служб и медики.

"Сейчас ситуация находится под контролем", - сообщили в пожарном департаменте Брюсселя.